الجمعة 15 مارس 2024
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سياسي

قيادى بمستقبل وطن: رسائل السيسى طمأنة للجميع بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الريادة

رشاد عبدالغني
رشاد عبدالغني

أكد رشاد عبدالغني القيادي بحزب مستقبل وطن، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأكاديمية الشرطة، وحديثه للطلبة اليوم الجمعة، كان بمثابة رسالة طمأنة وتعزيز روح التلاحم وبناء جسور الثقة، والتي تدفع الطلاب لبذل مزيد من الجهد في خدمة الوطن والدفاع عنه وحماية أراضيه.

وأوضح عبدالغني في بيان له، اليوم الجمعة، أن رسائل الرئيس السيسي جاءت واضحة صريحة وكاشفة للظروف المحيطة إقليميًا ومحليا، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية ودعم مسار التنمية المستدامة التى تعكف عليه الدولة المصرية الآن، ما يضع الجميع في موضع المسئولية، وإدراك التحديات التي تمر بها البلاد، ومحاولة التعاون والتنسيق بين الأجيال لدعم بناء الجمهورية الجديدة من أجل مستقبل أفضل.

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الرئيس السيسى لطلاب أكاديمية الشرطة: بنحاول نصوب ونحسن مسارنا الاقتصادى

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الرئيس السيسى يتفقد مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم.. ويثنى على انضباط الطلاب


وأشار القيادي بحزب مستقبل طن إلى أن رسائل الرئيس السيسي أكدت أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الريادة والتقدم في كل المجالات، وخطوات الدولة لإصلاح الموقف الاقتصادي بشكل نهائي، ما يؤكد حرص القيادة السياسية والدولة المصرية واهتمام الرئيس بتربية جيل قادر على حماية أمن الوطن الداخلي والتصدي للخطر الخارجي وكل التحديات المحيطة، وذلك من خلال الحرص على اختيار أفضل العناصر لحفظ أمن البلاد.

وأوضح عبدالغني، أن رسائل الرئيس السيسي حملت أيضًا التأكيد على موقف مصر الراسخ والثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في غزة، ورفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، وضرورة وقف إطلاق النار ونزيف الدم في قطاع غزة، وإيجاد فرصة حقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية، والتحذير من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

رشاد عبد الغني القيادي حزب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي أكاديمية الشرطة

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