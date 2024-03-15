الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى لطلاب أكاديمية الشرطة: بنحاول نصوب ونحسن مسارنا الاقتصادى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.

وأضاف خلال كلمة له أمام طلاب أكاديمية الشرطة: "الإجراءات التي تم اتخاذها في الأسابيع القليلة الماضية بنحاول من خلالها نكون على الطريق الصحيح، وبنحاول نصوب ونحسن مسارنا الاقتصادي".

وتابع: "عملنا اتفاقًا أوليًا مع صندوق النقد الدولي، وهيكون مع البنك الدولي، شكل من أشكال الدعم، ومع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى باقي الإجراءات الأخرى، وهي خطوات لتحسين وتطوير وإصلاح الموقف الاقتصادي بشكل نهائي".

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