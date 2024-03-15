مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5| هل ينجح بهجت الأنصاري في التخلص من فخ "عبد البديع"؟

ينتظر الجمهور عرض الحلقة 5 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، خاصًة بعد تصارع الأحداث بشكل كبير جدًا، وتعرض بهدت الأنصاري للحبس في أولى حلقات المسلسل، ويهدد بعدها بسجن بسبب تورطه في تهمة التهرب الضريبي.

مسلسلات رمضان 2024





يعد مسلسل عتبات البهجة أنطلاقه جديدة للفنان يحيى الفخراني في الدراما الرمضانية، بعد غيات دام لعامين متتاليين، ومن المقرر أن تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض مسلسل عتبات البهجة حتى النصف الأول من شهر رمضان.



مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5

ورط المدرس عبدالبديع “الفنان هشام إسماعيل”، بهجت الأنصاري “يحيى الفخراني” في قضية تهرب ضريبي، وتدرك زوجة “عبدالبديع” مكيدته لتوريط “الأنصاري” وسجنه، ليسيطر بشكل كامل على مركز الدروس الخصوصية.

عتبات البهجة

موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 5

وارتفعت معدلات البحث عن مواعيد عرض مسلسل "عتبات البهجة" للفنان القدير يحيي الفخراني، والذي يعرض ضمن سباق دراما رمضان 2024.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:15 على قناة DMC، وفي تمام الساعة 8:15 على قناة DMC Drama

عتبات البهجة

قصة عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود).

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