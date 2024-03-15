الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5| هل ينجح بهجت الأنصاري في التخلص من فخ "عبد البديع"؟

عتبات البهجة
عتبات البهجة

ينتظر الجمهور عرض الحلقة 5 من مسلسل  عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، خاصًة بعد تصارع الأحداث بشكل كبير جدًا، وتعرض بهدت الأنصاري للحبس في أولى حلقات المسلسل، ويهدد بعدها بسجن بسبب تورطه في تهمة التهرب الضريبي.

مسلسلات رمضان 2024



يعد مسلسل عتبات البهجة أنطلاقه جديدة للفنان يحيى الفخراني في الدراما الرمضانية، بعد غيات دام لعامين متتاليين، ومن المقرر أن تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض مسلسل عتبات البهجة حتى النصف الأول من شهر رمضان.
 

مسلسل "عتبات البهجة" الحلقة 4.. بهجت يتهم عبد البديع بالنصب واستغلال اسمه

مسلسل "عتبات البهجة" الحلقة 4.. بهجت الأنصاري يواجه تهمة التهرب الضريبي

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5

ورط المدرس عبدالبديع “الفنان هشام إسماعيل”، بهجت الأنصاري “يحيى الفخراني” في قضية تهرب ضريبي، وتدرك زوجة “عبدالبديع” مكيدته لتوريط “الأنصاري” وسجنه، ليسيطر بشكل كامل على مركز الدروس الخصوصية.

عتبات البهجة 

موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 5

وارتفعت معدلات البحث عن مواعيد عرض مسلسل "عتبات البهجة" للفنان القدير يحيي الفخراني، والذي يعرض ضمن سباق دراما رمضان 2024.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:15 على قناة DMC، وفي تمام الساعة 8:15 على قناة DMC Drama

عتبات البهجة 

قصة عتبات  البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة 

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

  • يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)
  • جومانا مراد (نعناعة)
  • صلاح عبدالله
  • سما إبراهيم
  • خالد شباط
  • وفاء صادق
  • مصطفى عنبة
  • صفاء الطوخي
  • هنادي مهنا
  • علاء زينهم
  • علاء مرسي
  • بسنت أحمد أبو باشا
  • محسن منصور
  • حازم إيهاب
  • مراد فكري
  • صادق بوسي الشامي
  • محمود فايز
  • حمادة حسني
  • ليلى عز العرب
  • محمد البكري
  • هشام إسماعيل
  • يوسف عثمان (محمود).

قد يهمك أيضا:

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

أبرزها ركوب الخيل.. أحمد عيد يكشف صعوبات دوره في مسلسل الحشاشين

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5.. بهجت الأنصاري يسقط في خطة هشام إسماعيل

مسلسل عتبات البهجة عتبات البهجة موعد عرض عتبات البهجة موعد عرض مسلسل عتبات البهجة موعد اعادة مسلسل عتبات البهجة قصة مسلسل عتبات البهجة أبطال مسلسل عتبات البهجة موعد عرض مسلسل يحي الفخراني مسلسل يحي الفخراني يحي الفخراني قنوات عرض عتبات البهجة قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة موعد مسلسل عتبات البهجة الحلقة الخامسة من عتبات البهجة عتبات البهجة الحلقة الخامسة عتبات البهجة الحلقة 5 الحلقة 5 من مسلسل عتبات البهجة الحلقة الخامسة من مسلسل عتبات البهجة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. بعد قليل عرض الحلقة 5 من مسلسل "عتبات البهجة"

مسلسلات رمضان 2024.. فضيحة فى انتظار جميلة بالحلقة الـ5 من عتبات البهجة

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل عتبات البهجة

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 4

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث الحلقة الـ4 من مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4| جميلة في ورطة بسبب صور مخلة على "واتس آب"

عتبات البهجة الحلقة 4.. حنفى يعرض المساعدة على الأنصارى والثانى يلقنه درسا قاسيا

عتبات البهجة الحلقة 4.. محمود ينشر صور جميلة على جروب "الواتس آب"

الأكثر قراءة

ليلى عزالعرب: "فقدت زوجى دون وداع.. وانغمست فى العمل لأتعايش مع ألم الفراق"

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

فى نهار رمضان.. مقتل شاب على يد والده فى بورسعيد

أبرزها ركوب الخيل.. أحمد عيد يكشف صعوبات دوره في مسلسل الحشاشين

المفتي يكشف حكم إخراج المرأة الثرية زكاة الفطر بدلًا من زوجها

عاجل| قرعة ربع نهائى دورى الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بـ مانشستر سيتى مجددًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة