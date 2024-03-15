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تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5.. بهجت الأنصارى يسقط فى خطة هشام إسماعيل

عتبات البهجة
عتبات البهجة

ينتظر متابعو مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني بدء عرض الحلقة الـ5، والتي يحاول فيها الفنان يحيى الفخراني الخروج من الأزمة الذي سقط فيها، وهي التهرب الضريبي، والتي جعلت أوضاعه تؤول إلى السجن والحبس.

مسلسلات رمضان 2024



يعرض مسلسل عتبات البهجة على العديد من الشاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر أن يستمر عرضه طوال النصف الأول من شهر رمضان المبارك 2024.

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أحداث الحلقة الـ 5 من مسلسل عتبات البهجة

وضع المدرس عبدالبديع، والذي يؤدي دوره الفنان هشام إسماعيل، الفنان الكبير يحيى الفخراني في أزمة بسبب تهربه من سداد الضرائب عن مركز الدروس الخصوصية الخاص به، إلا أن عبدالبديع، الذي يدير مركز الدروس الخصوصية امتنع عن دفع الضرائب بسبب طمعه، ويتضح من الأحداث أنه اتقف على ذلك مع أحد المحامين، لأن الذي سيدفع ثمن ذلك هو بهجب الأنصاري وليس هو، نظرًا لملكية بهجت الأنصاري لمركز الدروس الخصوصية.

عتبات البهجة 

موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 5

يبحث العديد من الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد عرض مسلسل "عتبات البهجة" للفنان القدير يحيي الفخراني، والذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري ٢٠٢٤، خاصة وأن نجاح الحلقة الأولى من المسلسل، والتي عرضت في أول أيام شهر رمضان الكريم.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:15 على قناة DMC، وفي تمام الساعة 8:15 على قناة DMC Drama

عتبات البهجة 

قصة عتبات  البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم، وهم:

  • يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)
  • جومانا مراد (نعناعة)
  • صلاح عبدالله
  • سما إبراهيم
  • خالد شباط
  • وفاء صادق
  • مصطفى عنبة
  • صفاء الطوخي
  • هنادي مهنا
  • علاء زينهم
  • علاء مرسي
  • بسنت أحمد أبو باشا
  • محسن منصور
  • حازم إيهاب
  • مراد فكري
  • صادق بوسي الشامي
  • محمود فايز
  • حمادة حسني
  • ليلى عز العرب
  • محمد البكري
  • هشام إسماعيل
  • يوسف عثمان (محمود).

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