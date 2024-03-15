مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الكبيرأوي 8 الحلقة 5 والقنوات الناقلة.. يتشوق ملايين المشاهدين إلى عرض الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي، وذلك لمتابعة نطورات الأحداث الدرامية والكوميدية مع رغبة نفادي في الزواج من أمينة خليل ورغبة هجرس في الزواج من روبي بمساعدة عمدة المزاريطة الكبير أوي.

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5 والقنوات الناقلة

كما يبحث المشاهدين في شتى أرجاء مصر والعالم العربي عن موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5 والقنوات الناقلة، لمعرفة تطورات علاقة أمينة خليل مع نفادي، وتعامل الكبير أوي مع تهديدات شاكر مساعد الشمامة وتحذيره من الكذب لعدم التحول مرة أخرى إلى عقلة الإصبع، كما تستمر الأحداث الدرامية في التصاعد خلال الحلقة الخامسة، والتي يتم عرضها الساعة 6.5 مساء وقت تناول الإفطار.

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5 والقنوات الناقلة

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5 والقنوات الناقلة

كذلك، تم الإعلان عن موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5 والقنوات الناقلة لها، وذلك لمتابعة أحداث المسلسل الكوميدي المحبب للأطفال والكبار.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5 والقنوات الناقلة

كما تبث تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5، وذلك عبر قنوات on وon دراما ومنصة وتش إت، لتوفير فرص عديدة أمام المشاهدين لمتابعة الحلقة الخامسة وإعادتها في الساعة الثالثة عصرا والثالثة صباحا كل يوم.

مسلسلات رمضان 2024

قصة مسلسل الكبير أوي 8

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5 والقنوات الناقلة



كما يتم خلال عرض حلقات مسلسل الكبير أوي 8 ومنها الحلقة الخامسة متابعة تعرض الكبير أوي عمدة قرية المزاريطة إلى ضغوط كبيرة من الشمامة مما يؤدي إلى زيادة الاهتمام بإتمام زواج نفادي من أمينة خليل، وتتناول أحداث الجزء الثامن سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك مع نزع فتيل القنبلة اليدوية، واحتفالات قرية المزاريطة بعيد الهالوين.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير اوي 8

يشارك في مسلسل الكبير أوي 8 عدد من النجوم منهم أمينة خليل، وأيضا رحمة أحمد في دور مربوحة، وحاتم صلاح في دور نفادي، ومحمد سلام وبيومي فؤاد، وشيماء سيف ومحمد ثروت، وأيضا المسلسل من إخراج المخرج أحمد الجندي.

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