أحداث مسلسل كامل العدد لـ "دينا الشربيني" الحلقة 4

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل كامل العدد +1 بطولة الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة عرضت منذ قليل الحلقة الرابعة منه، عبر شاشة قناة on دراما، حيث شهدت العديد من الأحداث المثيرة وحضور الفنان الراحل "مصطفي درويش" فيه خلال عدد من المشاهد أبرزها مشهد الفنانة دينا الشربيني وهي تتحدث مع نجله في الغرفة وتطلب منه الذهاب لجدته فوزية لاستاذنها في الجلوس معهم فترة.

كما حضر الفنان الراحل عمر "مصطفي درويش" عندما ظهرت ميمي جمال والتى تقوم بدور فوزية، وهي مرتدية صورة للراحل مصطفى درويش ابنها بمسلسل كامل العدد +1، وتقبلها، ليدخل عليها الطفل حسين ويخبرها بأنه لا يريد أن تترك البيت وتذهب.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة 4

وقررت فوزية في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4، أن تجلس عند ليلى التي تؤدي دورها الفنانة دينا الشربيني وتقوم برعاية الأولاد وتراقبهم.

وخلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل كامل العدد +1، حدثت مشادة بين شريف سلامة -أحمد- مع ابنته فريدة، بسبب خروجها مع صديقها بالسيارة، دون علمه، الأمر الذي تسبب له في إزعاج كبير وتوالت الأحداث حول ميمي جمال، -فوزية- وهي تقيم في بيت دينا الشربيني، -ليلى- بعد ما أرسلت لها ليلى حتى تصالحها على زوجة ابنها الراحل عمر- بدره-.

وتعيش دينا الشربيني خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل كامل العدد +1، في معاناة برحلتها للبحث عن مربية تراعي أولادها، وعند إيجاد إحدى صديقاتها مربية لها تتشاجر معها ميمي جمال- فوزية - بعد أن طلبت منها تحضير كوب من الشاي لها ولكن المربية رفضت وأكدت أنها ليست خادمة بل وظيفتها متابعة وتربية الأطفال فقط.

ويتأهل شريف نجل ليلى التي تجسد شخصيتها دينا الشربيني بلعبه في الفرقة الأساسية التي تعرض على شاشة التلفاز، وتدعو ليلى العائلة كلها لمشاهدة الماتش وتحاول حياة التي تجسد شخصيتها الفنانة إسعاد يونس لفت نظر زوجة نجلها ليلى، للاهتمام بزوجها حتى لا ينجذب إلى ملك صديقته في العمل.

في نفس الوقت تستمر ملك في التقرب من أحمد، وبحكم عملها معه في عيادته فبدأت تفرض نفسها على تفاصيل حياته، وهذا ما جعل والدته حياة تحكي لفاتن التي تجسد شخصيتها الفنانة ألفت إمام، عن إعجاب ملك لأحمد.

وتنتهي أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل كامل العدد +1، حول جلوس العائلة لرؤية مباراة الأهلي مع أحد الأندية في المعسكر الخارجي الذي يشارك فيه نجل ليلى وبعدها تتحدث إسعاد يونس مع ألفت إمام، عن العلاقة التي تشك بها بين الدكتورة ملك، وشريف سلامة، ليدخلو معًا في وجود خطة لحل هذه المشكلة.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 5

يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة لـ حلقة 4 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة 4 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

وذلك بالتزامن مع عرض المسلسل يوميًا على منصة Watch it الرقمية.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل كامل العدد الحلقة الخامسة

يمكنك مشاهدة حلقة الخامسة من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama وعلى قناة ON drama وعلى منصة Watch it الرقمية

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي لايت في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة، بين الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة).

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد

يجمع مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.