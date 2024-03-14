الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أحداث مسلسل "كامل العدد +1" لـ "دينا الشربيني" الحلقة 4.. تعب "فوزية" أبرزها

مسلسلات رمضان 2024
مسلسلات رمضان 2024 قصة مسلسل كامل العدد

حلت آية سماحة ضيف شرف مسلسل كامل العدد لـ "دينا الشربيني" الحلقة 4 حيث يتشوق الكثير من الجمهور في متابعة المسلسل، في موسم رمضان 2024، حيث يعرض المسلسل الذي يتولى بطولته النجمة دينا الشربيني وشريف سلامة، على قنوات ON drama، وON.

وتظهر فوزية (ميمي جمال) في بداية الحلقة الرابعة من مسلسل كامل العدد وهي تعاني من ارتفاع ضغط الدم حيث يقوم أحمد مختار (شريف سلامة) بتوقيع الكشف عليها.

مسلسلات رمضان 2024

 موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 5

تعرض الحلقة 4 من مسلسل كامل العدد +1، يمكنك مشاهدة المسلسل على قناة ON  drama في تمام الساعة 6:05 مساءً، كما يُعرض على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

مسلسلات رمضان 2024

 قصة مسلسل كامل العدد

مواقف اجتماعية وكوميدية، تشهدها أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4 حيث ظهرت الفنانة إسعاد يونس ضمن أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل.

زيارة الفنانة إسعاد يونس التي تجسد دور حياة في مسلسل كامل العدد +1، لابنها أحمد مختار، طبيب التجميل، الذي يؤدي دوره النجم شريف سلامة كانت أبرز ما شهدته أحداث مسلسل كامل العدد في الحلقة الثالثة.

ولاحظت النجمة إسعاد يونس، والدة أحمد مختار، علامات الحب التي ظهرت على الدكتورة ملك المساعدة له في العيادة، وبدأت إسعاد يونس في توجيه الأسئلة لها: هل متزوجة؟ هل مخطوبة؟ هل مرتبطة؟ وهو ما جعل الدكتورة ملك تجيب بالنفي على كل هذه الأسئة وتضحك منها.

ملخص أحداث مسلسل كامل العدد +1

وتحدثت ملك، مع الطبيب أحمد مختار، خلال مكالمة هاتفية من السكرتيرة الخاصة به ملك، تخبره أنها حجزت له موعد صيانة سيارته الخاصة، حيث يظهر على وجهها أنها تسعى إلى التقرب منه بأي شكل.

مسلسلات رمضان 2024

 قنوات عرض مسلسل كامل العدد الحلقة الخامسة

يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة لـ حلقة 4 من مسلسل كامل العدد +1  على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة  4 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

وذلك بالتزامن مع عرض المسلسل يوميًا على منصة Watch it الرقمية.

مسلسلات رمضان 2024

 قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي لايت في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يدبأـ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة، بين الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة).

مسلسلات رمضان 2024

 أبطال مسلسل كامل العدد

يجمع مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

اقرأ أيضًا:

مسلسلات رمضان 2024 مسلسل كامل العدد الحلقة 5 قناة on drama ON drama وON الحلقة 4 من مسلسل كامل العدد 1 النجمة دينا الشربينى شريف سلامة

مواد متعلقة

ملخص مسلسل كامل العدد الحلقة 3.. إسعاد يونس تحقن "فيلر" ورفد ابنة ليلى

استشاري تربوي: مسلسل "كامل العدد" يناقش مشكلات المجتمع ومنها فقدان أحد الوالدين

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4 لدينا الشربيني

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3.. إسعاد يونس تذهب لعيادة ابنها لتضاعف حقن البوتكس

مسلسل كامل العدد+1| مواقف طريفة جمعت دينا الشربيني وشريف سلامة وأطفالهم

الأكثر قراءة

تدفقات العملة الأجنبية: زيادة تحويلات المصريين 10 أضعاف.. والتنازل عن الدولار يزيد 20 مرة

ماذا بعد وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق»؟.. كل ما نعرفه عن المأساة

الموت يُغيب حبيبة الشماع.. قصة ربع ساعة غيرت مسار حياة “فتاة الشروق”

مدرسة الإمام.. «نور الدين».. كيف يحمي الشيخ علي جمعة الإسلام من التشدد؟

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

زيت الطعام يقود الرحلة.. أبرز 10 معلومات حول مبادرة «البترول» لوقود الطيران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة