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الثقافة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4 لدينا الشربيني

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد +1

يجتمع الكثير من أطفال العائلة، حول مسلسل يجدونه الأقرب لأعمارهم، وهو ما نجح في إعداده فريق عمل مسلسل كامل العدد +1 من بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، حيث يقدم المسلسل مجموعة كبيرة من الأطفال الصغار والمراهقين بجانب كبار النجوم.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 4

ويتشوق الكثير من الجمهور في متابعة المسلسل، في موسم رمضان 2024، حيث يعرض مسلسل كامل العدد من بطولة النجمة دينا الشربيني وشريف سلامة، على قنوات ON drama، وON.

وعن موعد الحلقة 4 من مسلسل كامل العدد +1، يمكنك مشاهدة المسلسل على قناة ON  drama  في تمام الساعة 6:05 مساءً، كما يُعرض على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل كامل العدد

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل كامل العدد الحلقة الرابعة

يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة لـ حلقة 4 من مسلسل كامل العدد +1  على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة  4 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

وذلك بالتزامن مع عرض المسلسل يوميًا على منصة Watch it الرقمية.

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مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3.. إسعاد يونس تذهب لعيادة ابنها لتضاعف حقن البوتكس

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مسلسل كامل العدد+1| مواقف طريفة جمعت دينا الشربيني وشريف سلامة وأطفالهم

تفاصيل أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة 3

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة 3

وخلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل كامل العدد +1، قدمت ليلي اعتذارًا لزوجها أحمد مختار بسبب عدم ترتيب المنزل بسبب أطفالهم.

أيضًا في الحلقة الثالثة من مسلسل كامل العدد +1، دعت الشربيني ميمي جمال لزيارة في منزلها للصلح، وعندما جاءت فوزية (ميمي جمال)، حدث موقف طريف بينهما، وهو ما يمكنك الاستمتاع بمشاهدته عبر شاشة التلفزيون، أو منصة واتش ات.

قصة مسلسل كامل العدد +1

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث  مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يدبأـ الزوجان في مواجهة الكثير من المشلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة، بين الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة).

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3.. إسعاد يونس تذهب لعيادة ابنها لتضاعف حقن البوتكس

مسلسل كامل العدد+1| مواقف طريفة جمعت دينا الشربيني وشريف سلامة وأطفالهم

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مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد +1 

يجمع مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام.

والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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