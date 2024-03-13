دينا الشربيني تطلب من "بدرة" البقاء معها| الحلقة 3 مسلسل كامل العدد +1

مسلسلات رمضان 2024

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل كامل العدد +1 بطولة كل من الفنانة دينا الشربيني التي تجسد دور (ليلى)، والفنان شريف سلامة الذي يجسد دور الطبيب (احمد مختار)، منذ قليل على قناة on بشكل حصري.

مسلسلات رمضان 2024

تفاصيل أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة 3

وبدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل كامل العدد +1 بمناقشة بين دينا الشربيني (ليلى) وبدرة زوجة الراحل مصطفى درويش الذي كان يجسد دور (عمر)، حيث طلبت دينا الشربيني من بدرة البقاء معها في المنزل هي وبناتها، مؤكدة أن بناتها وأولاد ليلى أشقاء ولا يمكن التفرقة بينهما.

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 4

يتم عرض مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 4 في نفس توقيت عرض الحلقات السابقة وهي الساعة السابعة والنصف مساءًا على قناة On بشكل حصري.

قنوات عرض مسلسل كامل العدد الحلقة الرابعة

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

مسلسلات رمضان 2024

قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.

أبطال مسلسل كامل العدد

يشارك مسلسل كامل العدد +1 عدد من نجوم الفن وهم دينا الشربيني، شريف سلامه، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، بالإضافة إلى عدد من الفنانين.

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