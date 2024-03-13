حاولت الفنانة دينا الشربيني التي تجسد شخصية ليلى في مسلسل كامل العدد +1 خلال الحلقة الثالثة إقناع جدة أبناءها ميمي جمال التي تجسد شخصية فوزية بالتصالح مع بدرة.

مسلسل كامل العدد الحلقة 3.. دينا الشربيني تحاول الصلح بين فوزية وبدرة

ودعت الشربيني ميمي جمال لزيارة في منزلها للصلح، وعندما جاءت فوزية (ميمي جمال ) حدث بينهما مشادة كوميدية بسبب رغبة بدرة للسفر إلى بلدها وتربية بناتها على طريقتها الخاصة، حيث رفضت ميمي جمال وقامت بالتعصب عليها.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 3

يتم عرض مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 4 في نفس توقيت عرض الحلقات السابقة وهي الساعة السابعة والنصف مساءً على قناة On بشكل حصري.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل كامل العدد الحلقة الرابعة

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.

أبطال مسلسل كامل العدد +1



يشارك مسلسل كامل العدد +1 عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا