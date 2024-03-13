مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3.. رفد ابنة دينا الشربيني من المدرسة لمدة أسبوع

قامت ابنة ليلى (دينا الشربيني) في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3 بتصوير المدرس أثناء الحصة في بث مباشر ووضعت له فلتر شعر وصورته في هيئة أنثى لتسخر منه، وعندما لاحظ المدرس ذلك أخذ منها الهاتف ورأى ما قامت به.

وترك المدرّس الحصة وذهب إلى مديرة المدرسة ليخبرها بما حدث، وعلى الفور اتصلت المديرة بدينا الشربيني لتخبرها بما حدث من ابنتها، ثم أخبرتها بأنها ستقوم برفدها لمدة أسبوع من المدرسة كعقاب لها عن ما بدر منها تجاه معلّمها، لتخبرها ليلى أنها راضية بأي عقاب ستعاقبها به.

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موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 4

يتم عرض مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 4 في نفس توقيت عرض الحلقات السابقة وهى السابعة والنصف مساءً على قناة On بشكل حصري.

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ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

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قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.

أبطال مسلسل كامل العدد

يشارك مسلسل كامل العدد +1 عدد من نجوم الفن وهم دينا الشربيني، شريف سلامه، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، بالإضافة إلى عدد من الفنانين.

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