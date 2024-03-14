استشاري تربوي: مسلسل "كامل العدد" يناقش مشكلات المجتمع ومنها فقدان أحد الوالدين

قالت شيرين لويس، استشاري نفسي وتربوي للأهالي والأطفال، إن مسلسل كامل العدد نجح في تسليط الضوء على العديد من المشكلات في المجتمع، موضحة أنه عند وفاة أحد الوالدين – على سبيل – المثال، الطرف المتبقي يتحمل المسئولية كاملة في تربية الطفل وهو ما أبرزه العمل الدرامي.

وأضافت "لويس" في حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "في حالة فقدان أحدهما، أي بموت الأب أو الأم، ينتج مشكلات نفسية للبعض سواء الطفل أو من يقوم على تربيته، مثل أن تكون هناك دائمًا محاولات تعويض الدور المفتقد وإحساس هذا الطرف الدائم بالتقصير، هناك حاجه هتكون ناقصة لدى الطفل مهما حاول الطرف الباقي على قيد الحياة تعويضه".

وتابعت: "تربية الأولاد في العموم تقوم على طرفين وكل واحد منهما له دور معين، وغياب أحد الوالدين يدفع الآخر للعب دور الأب والأم معًا ويكون صعب بل ويتسبب في ضغوط نفسية كبيرة وهناك حالات الإنكار التي يلجأ لها الغالبية لإيهام أنفسهم أن شيئًا لم يتغير وكل شيء على ما يرام".