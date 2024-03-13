مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 3| صدقي صخر يفاجئ جيهان الشماشرجي برحلة في النيل

عرضت منذ قليل، الحلقة الثالثة من مسلسل كامل العدد +1، بطولة كل من الفنانة دينا الشربيني التي تجسد دور (ليلى)، والفنان شريف سلامه الذي يجسد دور الطبيب (احمد مختار)، على قناة on بشكل حصري.

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موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 4

يعرض مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 4.. في نفس توقيت عرض الحلقات السابقة وهي الساعة السابعة والنصف مساءًا على قناة On بشكل حصري.

قنوات عرض مسلسل كامل العدد الحلقة الرابعة

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

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قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.



أبطال مسلسل كامل العدد +1

يشارك مسلسل كامل العدد +1 عدد من نجوم الفن وهم:

-دينا الشربينى

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجى

- ميمى جمال

- أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

- لينا صوفيا بن حمان

- حمزة دياب

- الفت إمام

-العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

- إخراج خالد الحلفاوى

-إنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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