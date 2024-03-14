الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

"كامل العدد +1" الحلقة 4.. مصطفي درويش الحاضر الغائب في دراما رمضان

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4

لم ينس القائمين على مسلسل كامل العدد +1 الفنان الراحل مصطفي درويش الذي شارك في أحداث الحلقة الرابعة من العمل الرمضاني باسم (عمر) حيث تتذكره والدته فوزية التي تؤدي دورها الفنانة ميمي جمال حيث تظهر وهى تقبّل صورته في سلسلة تتدلى من رقبتها.

وظهرت ميمي جمال وهى ترتدي صورة الفنان الراحل مصطفى درويش، وتقبّلها، ليدخل عليها الطفل حسين ويخبرها بأنه لا يريد أن تترك البيت وتذهب.

موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 5

يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء، والإعادة على قناة ON في الساعة 8:15 صباحا.

يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4 على قناة ON drama في الساعة 6:05 دقائق.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة  4 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا، بالتزامن مع عرض المسلسل يوميًا على منصة Watch it الرقمية.

يمكنك مشاهدة حلقة الخامسة من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama وعلى ON drama وعلى منصة Watch it الرقمية

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يدبأـ الزوجان في مواجهة الكثير من المشلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة، بين الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة).

مسلسلات رمضان 2024.. ابطال مسلسل كامل العدد

يجمع مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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