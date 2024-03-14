مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4.. أعراض ارتفاع ضغط الدم عقب إصابة ميمي جمال 

ظهرت فوزية (ميمي جمال) في بداية الحلقة الرابعة من مسلسل كامل العدد وهى تعاني من ارتفاع ضغط الدم حيث يقوم أحمد مختار (شريف سلامة) بتوقيع الكشف عليها.

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تفاصيل احداث مسلسل كامل العدد الحلقة 4

عرف ضغط الدم أو ضغط الدم الشرياني هو عبارة عن القوة التي تسلط على جدران الشرايين عندما يضخ القلب الدم إلى أنحاء الجسم عند انقباض عضلة القلب يتم ضخ الدم عن طريق الشريان الأورطي (وهو أكبر شريان في جسم الإنسان المسؤول عن توزيع الدم الحامل للأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم).

يضغط الدم على جدران الشريان الأورطي عند مروره ويعرف الضغط الدموي في هذه الحالة بالضغط الإنقباضي ((بالإنجليزية: Systolic blood pressur) وهو الرقم الأعلى عند قياس الضغط، وبعد إتمام ضخ الدم يحدث انبساط في عضلة القلب، وإغلاق صمامات القلب من جهة الشريان الأبهر لمنع عودة الدم للقلب، ضغط الدم في هذه الحالة يسمى بالضغط الإنبساطي (بالإنجليزية: Diastolic Blood pressure)، وهو الرقم الأدنى عند قياس الضغط.

ويعد ارتفاع ضغط الدم واحد من أكثر أمراض القلب والأوعية الدموية شيوعًا وخطورة على أعضاء الجسم، ويسمى بالقاتل الصامت، وذلك لأنه لا يوحي بأية أعراض مميزة، ويمكن أن يصاب به المريض لسنوات دون أن يعلم بذلك.

قياس ضغط الدم

ضغط الدم هو مقياس لقوة ضخ القلب للدم عبر جدران الشرايين (الأوعية الدموية) في الجسم، ويتم قياس الضغط الدموي عن طريق جهاز قياس الضغط المحتوي على ذراع قابل للنفخ توضع على اليد ومقياس للضغط، أو عن طريق جهاز قياس ضغط الدم الالكتروني.

عندما يكون ضغط الدم 140/90 ملم زئبق أو أعلى فيصنف على أنه ارتفاع في ضغط الدم، سواء لدى النساء أو الرجال.

أما إذا كان ضغط الدم 120/80 أو أعلى، ولكن دون 140/90 فتسمى هذه المرحلة مرحلة ما قبل ارتفاع ضغط الدم (بالإنجليزية: Prehypertension) وفي هذه الحالة لا يصنف كمرض ولكن كإصطلاح تم اختياره لتمييز الأفراد الذين لديهم عامل خطر عالي لتطوير المرض.

وعندما يكون ضغط الدم أكثر من 160/100 يسمى بارتفاع ضغط الدم الشديد.

أما ارتفاع ضغط الدم الخبيث، هو ارتفاع شديد جدًا في ضغط الدم الإنبساطي عندما يصل إلى 130 ملم زئبق.

قراءة ضغط الدم

يعطي جهاز الضغط قراءة بوحدة مليمترات الزئبق، أما الأجهزة الإلكترونية تكون عادةً أقل دقة وتحتاج إلى ضبط بصفة دورية.

وتتكون قراءة الضغط الطبيعي من رقمين:

الأول أو العلوي: ويقيس الضغط في الشرايين عندما يدق القلب (الضغط الانقباضي).

الثاني أو السفلي: ويقيس الضغط في الشرايين بين ضربات القلب (الضغط الانبساطي).

يوجد نوع من أنواع ارتفاع ضغط الدم يعرف بضغط الدم المرتفع الانقباضي المنعزل؛ وهو حين يكون رقم الضغط الانقباضي أي العلوي أعلى من 130 ملم زئبق، بينما يكون رقم الضغط الانبساطي أقل من 80 ملم زئبق.

ويعد هذا النوع شائعًا لدى كبار السن الأكبر من 65 سنة.

موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 5

تعرض الحلقة 5 من مسلسل كامل العدد +1، يمكنك مشاهدة المسلسل على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 مساءً، كما يُعرض على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

قصة مسلسل كامل العدد

مواقف اجتماعية وكوميدية، تشهدها أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4 حيث ظهرت الفنانة إسعاد يونس ضمن أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل.

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قنوات عرض مسلسل كامل العدد الحلقة الخامسة

يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة لـ حلقة 4 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يمكنك مشاهدة مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة 4 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

وذلك بالتزامن مع عرض المسلسل يوميًا على منصة Watch it الرقمية.

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قصة مسلسل كامل العدد

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يدبأـ الزوجان في مواجهة الكثير من المشلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة، بين الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة).

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أبطال مسلسل كامل العدد

يجمع مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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