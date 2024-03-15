مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 5

يتابع الجمهور في رمضان مسلسل كامل العدد +1 من بطولة النجمة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة، حيث أن أبطال العمل أغلبهم من الصغار والمراهقين، مما جعله المسلسل الأكثر قربًا للأسر المصرية، في أوقات الإفطار والسحور، في موسم مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 5

يتسأل الكثير من المشاهدين حول قنوات عرض المسلسل، لمتابعة الحلقات، في موسم رمضان 2024، حيث يعرض مسلسل كامل العدد من بطولة النجمة دينا الشربيني وشريف سلامة، على قنوات ON drama، وON.

وعن موعد الحلقة 5 من مسلسل كامل العدد +1، يمكنك مشاهدة المسلسل على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 مساءً، كما يُعرض على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل كامل العدد الحلقة الخامسة

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

يعرض حلقة الإعادة لـ حلقة 4 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

يعرض حلقة الإعادة 4 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

وذلك بالتزامن مع عرض المسلسل يوميًا على منصة Watch it الرقمية.

مسلسلات رمضان.. أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة 4

اعترفت الشابة فريدة لوالدها شريف سلامة، تفاصيل ذهابها في سيارة أحد أصدقائها، مما جعل الأب سلامة يغضب منها، ويقرر مقاطعة الحديث معها، كما تظل فوزية، وهي والدة زوج دينا الشربيني الراحل عمر (مصطفى درويش)، مقيمة مع أحفادها في منزل دينا الشربيني وشريف سلامة، وفي ختام أحداث الحلقة الرابعة، يجتمع أفراد العائلة لمشاهدة مباراة للنادي الأهلي الناشئين، يلعب فيها حفيدهم، وتحاول العائلة تشجيعه بشتى الطرق.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي لايت في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يدبأـ الزوجان في مواجهة الكثير من المشلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة، بين الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة).

أبطال مسلسل كامل العدد بلس وان

يجمع مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام.

والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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