الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل كامل العدد الحلقة 4.. إسعاد يونس تكتشف حقيقة "ملك" فهل ستخبر ليلى؟

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد +١

في أحداث الحلقة ٤ من مسلسل كامل العدد +١، من بطولة النجمة دينا الشربيني وشريف سلامة، تجمعت العائلة لمشاهدة مباراة، يلعب فيها ابن ليلى.

فجاءت سيرة "ملك" وهي الطبيبة المساعدة للدكتور أحمد مختار، الذي يؤدي دوره شريف سلامة، وظهر على ملامح إسعاد يونس الحيرة من أمر "ملك" التي تسعى إلى التقرب إلى أحمد ابنها بشتى الطرق.

 

مسلسل كامل العدد +١

 

إسعاد يونس تكشف حقيقة “ملك” في مسلسل كامل العدد +١

 

واستطاعت إسعاد يونس أن تكشف حقيقة "ملك" الطبيبة المساعد لابنها الدكتور أحمد، وقررت أت تحكي لصديقتها الأمر، ونصحتها صديقتها بكشف سر "ملك" لزوجة أحمد "ليلى" لتحذرها من أمر هذه الفتاة التي تريد خطف زوجها بتصرفاتها الكثيرة.

لكن إسعاد يونس، قررت عدم الإفصاح عن هذا الأمر إلى ليلى، حتى لا تنفعل الأخيرة وتطلب الطلاق من ابنها أحمد مختار، الذي يعامل "ملك" كمجرد زميلة فقط.

فماذا سيحدث لاحقا؟ هل ستعرف ليلى حقيقة "ملك"؟ أم ستحاول "ملك" في الوصول لهدفها في إيقاع أحمد في شباك حبها؟

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مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 4 لدينا الشربيني

 

مسلسل كامل العدد +١

 

قصة مسلسل كامل العدد +1


تدور قصة مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعى لايت في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة، بين الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة).

 

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.. موعد عرض الحلقة 4 لمسلسل كام العدد +١

تعرض الحلقة 4 من مسلسل كامل العدد +1، يمكنك مشاهدة المسلسل على قناة ON  drama  في تمام الساعة 6:05 مساءً، كما يُعرض على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

 

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد +1 


يجمع مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام.
والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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