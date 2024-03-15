مسلسل "الكبير أوي 8" الحلقة 5|خطة درامية لمساعدة "نفادي" على الفوز بقلب أمينة خليل

يواصل النجم أحمد مكي وابطال مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن نجاحه في شهر رمضان 2024 ضمن مسلسلات موسم رمضان 2024، وتصدر مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 5 تريند x ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وزاد البحث عن أبرز أحداث وتفاصيل مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 5.

وخلال هذا التقرير تنشر “الدستور” لكم أبرز أحداث الحلقة 5 مسلسل الكبير اوي 8.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 5

شهدت الحلقة 5 من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن أحداث متنوعة وكوميدية حيث يواصل الكبير خطته لمساعدة “نفادي” على التقرب من أمينة خليل.

ويُراجع "الكبير" مواصفات أمينة خليل عن فتى أحلامها، والتي تحدثت عنها خلال حوار بينها و"جوني"، حيث أكدت أنها ترغب في الارتباط بشخص شجاع ومعطاء.

ويقوم الكبير بعمل خطة تمثيلية بالتعاون مع سالم والدكتور ربيع، وخلالها يدعي “سالم” انه مريض بالكلى وتبدأ أمينة خليل في التعاطف معه، ويظهر الدكتور ربيع بناءا علي الاتفاق ويؤكد أن سالم يحتاج لعملية زرع كلي.

حينها يظهر نفادي ويؤكد انه شخص معطاء وسوف يتبرع بكليته لـ"سالم" ولكنها تفضح أمرهم وتطلب من الدكتور ربيع رؤية كارنيه النقابة الخاص به فيهرب دكتور ربيع وتفسد الخطة.

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مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي 8

يعرض مسلسل الكبير اوي 8 طوال شهر رمضان الحالي 2024 ويعرض المسلسل على النحو التالي يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 6 عقب أذان المغرب بشكل يومي طوال شهر رمضان 2024 على شاشة قناة ON وON drama ومنصة watch it.

يعاد الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 6 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

أبطال مسلسل الكبير اوي 8

مسلسل الكبير اوي 8 من بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومى فؤاد، وأيضًا حاتم صلاح ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، منهم أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وأكرم حسني وصفاء الطوخي ومن إخراج أحمد الجندي.