"عتبات البهجة" الحلقة الـ5.. نعناعة تتفق مع حنفي لتترك بهجت الأنصاري في محنته

مسلسلات رمضان 2024..

تصارعت أحداث الحلقة الـ 5 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك 2024.

أحداث الحلقة الـ 5 من مسلسل عتبات البهجة

تدور أحداث الحلقة الـ5 من مسلسل عتبات البهجة، بإتفاق جومانا مراد والتي تؤدي شخصية نعناعة بائعة الحلوى في الكشك مع محسن منصور والذي يلعب دور حنفي، والذي طلب منها عدم إقراض بهجت الأنصاري والذي يؤدي دوره الفنان يحيى الفخراني، وتركه في أزمته الخاصة بإتهامه بالتهرب الضريبي بسبب عدم سداد الضرائب الخاصة بمركز الدروس الخصوصية مع أستاذ عبدالبديع.

عتبات البهجة

موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 5

يبحث العديد من الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد عرض مسلسل "عتبات البهجة" للفنان القدير يحيى الفخراني، والذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري 2024، خاصة وأن نجاح الحلقة الأولى من المسلسل والتي عرضت ليلة أمس في أول أيام شهر رمضان الكريم.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:15 على قناة DMC، وفي تمام الساعة 8:15 على قناة DMC Drama

عتبات البهجة

قصة عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم: