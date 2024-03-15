مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5.. عبدالبديع يتلاعب في دفاتر مركز الدروس الخصوصية

يستعد جمهور الفنان يحيى الفخراني لانطلاق الحلقة الـ5 من مسلسله عتبات البهجة والذي تصاعدت أحداثه بشكل كبير جدًا، إذ يعاني بهجت الأنصاري والذي يؤدي دروه الفنان يحيى الفخراني بالسجن، بسبب التهرب الضريبي.

جذب مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيى الفخراني أنظار جميع المتابعين، بسبب تناولة جانب كبير من الحياة اليومية، وينتمى المسلسل لفئة المسلسلات القصيرة ذات الـ 15 حلقة، لذلك سينتهي عرضه على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في منتصف شهر رمضان 2024.

أحداث الحلقة 5 من مسلسل عتبات البهجة

تبدأ أحداث الحلقة الـ 5 من مسلسل عتبات البهجة، بظهور المدرس عبد البديع والذي يؤدي دوره الفنان هشام إسماعيل، بالتلاعب في دفاتر تدوين المصروفات والمرتبات الخاصة بمركز الدروس الخصوصية الذي يمتلكه في الأصل الفنان يحيى الفخراني الذي يلعب شخصية بهجت الأنصاري.

عتبات البهجة

موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 5

يبحث العديد من الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد عرض مسلسل "عتبات البهجة" للفنان القدير يحيي الفخراني، والذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري 2024، خاصة وأن نجاح الحلقة الأولى من المسلسل والتي عرضت ليلة أمس في أول أيام شهر رمضان الكريم.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:15 على قناة DMC، وفي تمام الساعة 8:15 على قناة DMC Drama

عتبات البهجة

قصة عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود).

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