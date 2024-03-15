الصفقة الأهم.. سيف زاهر: محمد صلاح يقترب من الانتقال للسعودية

قال الإعلامي سيف زاهر، إن الصفقة الأكبر التي انتقلت للدوري السعودي هو كريستيانو رونالدو، ومن ثم نيمار ومن ثم بنزيما، مشددًا على أنه في حالة انتقال محمد صلاح للدوري السعودي سيكون الصفقة رقم واحد بالسعودية.

وأضاف زاهر، اليوم الجمعة، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المُذاع عبر قناة “القاهرة والناس”، أن محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري يقترب من اللعب بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه في حالة لعب صلاح بالسعودية ستكون أهم صفقة في الدوري السعودي.

وأوضح أن أحمد حجازي واحد من اللاعبين المهمين في الدوري السعودي وله دور مؤثر ويتواجد منذ سنوات طويلة وهو اسم كبير خلال الفترة الحالية.

وتابع: “الإدارة في السعودية نجحن ووجهت الموارد المادية بشكل رائع، ما كان سببًا في ظهور الدوري هناك بشكل جيد”.