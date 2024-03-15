الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أحمد موسى: المساعدات الذكية طريقة مُستحدثة من صناع الحياة لدعم الفئات الأولى بالرعاية

أحمد موسى عضو التحالف
أحمد موسى عضو التحالف الوطني

قال أحمد موسى عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن عملنا لا يبدأ في رمضان فقط، بل قبله بعدة أشهر، حيث نعمل على الأسر المستحقة سواء بالوجبات أو الكراتين الغذائية أو أمور أخرى نقدمها من قبل التحالف، خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف عضو التحالف الوطني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أننا نبدأ قبل ذلك بالعمل على البحث عن الحالات ونقوم بشراء السلع اللازمة، مؤكدًا أنه لدى التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أكثر من طريقة لتقديم الخدمات سواء الطريقة التقليدية بتقديم الكرتونة الغذائية بمكوناتها بأحجام مختلفة، على حسب عدد أفراد الأسرة والاحتياج.

المساعدات الذكية

وأوضح، أن هناك طريقتين استحدثهما التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، منذ أيام كورونا، وظهرت الفكرة لمنع التزاحم، حيث كان من الصعب جدًا تجميع المتطوعين لتعبئة الكراتين وتوزيعها، فبدأنا بطريقة أطلقنا عليها المساعدات الذكية، عن طريق كروت الخير بإعطائها للمستحقين بحيث يتم صرف المواد من أقرب مكتب تموين.

وتابع: "أما الطريقة الثانية فهي الأكواد الإلكترونية، حيث نقوم بإرسال رسالة تحتوي على الكود الإلكتروني ويقوم المستفيد بصرف المواد عن طريق إعطاء التاجر الرقم لصرف المواد الغذائية"، مؤكدًا أن هذا الأمر يحقق أمورًا كثيرة من بينها حرية الاختيار لدى المستحق. 

اكسترا نيوز التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي رمضان الكراتين الغذائية المساعدات الذكية الكود الإلكتروني كروت الخير

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