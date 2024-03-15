الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لميس جابر: السلطان إينال كان بخيلا وشحيحا حتى على نفسه

الكاتبة لميس جابر
الكاتبة لميس جابر

قالت الكاتبة الدكتورة لميس جابر، إن السلطان إينال، أصله قوقازي اشتراه الخواجة علاء الدين أي تاجر العبيد، وجاء به إلى القاهرة، واشتراه الملك الناصر فرج بن برقوق، استمر معه إلى أن أصبح خاصكيًا.

وأضافت الدكتورة لميس جابر، خلال تقديمها برنامج “مكسرات لميس”، المُذاع عبر “راديو 9090”، أن الخاصكي هو من حاشية السلطان، وهم عدد من المماليك الخاصة تجالس السلطان كأصدقاء، مؤكدةً أنه كان بخيلا شحيحا حتى على نفسه، بعيدا عن العلوم والفنون، ولا يعرف القراءة، ولا يحسن قراءة الفاتحة ولا القرآن..

وأوضحت، أن السلطان إينال، أصبح أميرًا في عصر الأمير تتر ثم أمير طبرخانه في دولة الأشرف سيف الدين برسباي، ثم نائب غزة، وبعدها سافر بصحبة الملك برسباي إلى يادر بكر وهي منطة في تركيا الآن.

مكسرات لميس السلطان إينال الخاصكي المماليك راديو 9090

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