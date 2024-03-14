الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية تكشف مهام الحكومة الفلسطينية الـ19 الجديدة في تاريخ فلسطين

الدكتور محمد عبدالله
الدكتور محمد عبدالله مصطفى ومحمود عباس

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من رام الله، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن كلف الدكتور محمد عبدالله مصطفى بتشكل الحكومة التاسعة عشر في التاريخ الفلسطيني.

وأضافت السلامين، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة، كان يشغل منصب مدير صندوق الاسثتمار الفلسطيني، والآن هو رئيس الوزراء الحالي للحكومة في الحقيبة التاسعة عشر في فلسطين.

وأوضحت أنه كان هناك الكثير من التكاليف التي كلفها الرئيس الفلسطيني لرئيس الحكومة الجديدة، ويتحدث هذا التكليف عن قيادة وتعظيم وتنسيق جهود الإغاثة في قطاع غزة وتلك من أوليات هذه الحقيبة لرئاسة الوزراء، بجان وضع خطط وآليات لتنفيذ عملية إعادة توحيد المؤسسات.

وتابعت: “ومن ضمن التكاليف أيضًا مواصلة عملية الإصلاح في جميع المجالات المؤسساتية والأمنية والاقتصادية والإدارة والمالية العامة، وصولًا إلى نظام حوكمة متين وشفاف، وتقديم الدعم للمنظومة القضائية لضمان سيادة القانون وتحقيق الأمن للمواطنين، وتمكين الفئات كافة وفي مقدمتها الشباب والمرأة الفلسطينية، والانتقال السريع والفعال إلى الانتعاش الاقتصادي”.
 

القاهرة الإخبارية محمود عباس الحكومة التاسعة عشر التاريخ الفلسطيني الحكومة الفلسطينية فلسطين الحقيبة التاسعة عشر قطاع غزة

مواد متعلقة

حزب الله يستهدف مجموعة من جنود الاحتلال داخل موقع بياض بليدا

وزير سودانى: ميليشيا الدعم أصبحت توصف بالقوى الإرهابية فى المحافل الدولية

وزير سودانى: بعض الحركات السياسية انحازت وتراجعت لميليشيا التمرد

الرئاسة الفلسطينية: أولويات الحكومة الجديدة تنظم ملف إعادة الإعمار

القاهرة الإخبارية: ارتفاع عدد الأسرى فى سجون الاحتلال إلى 9100

البنتاجون: سنواصل تنفيذ ضرباتنا ضد الحوثيين

وزير المالية السودانى: الحرب فى طريقها للنهاية لدحر ميليشيا التمرد

بائع حمص يتاجر مع الله في رمضان: ماذا قال محمد لـ"حياة كريمة"؟ (فيديو)

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة العامة بعد وفاة حبيبة الشماع

ماذا بعد وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق»؟.. كل ما نعرفه عن المأساة

تدفقات العملة الأجنبية: زيادة تحويلات المصريين 10 أضعاف.. والتنازل عن الدولار يزيد 20 مرة

الموت يُغيب حبيبة الشماع.. قصة ربع ساعة غيرت مسار حياة “فتاة الشروق”

ليلة الملك.. ليفربول يتقدم برباعية على سبارتا براغ فى الدورى الأوروبى

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الليكود بزعامة نتنياهو ينتقد شومر لعدم احترامه الحكومة الإسرائيلية

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية