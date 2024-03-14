القاهرة الإخبارية تكشف مهام الحكومة الفلسطينية الـ19 الجديدة في تاريخ فلسطين

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من رام الله، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن كلف الدكتور محمد عبدالله مصطفى بتشكل الحكومة التاسعة عشر في التاريخ الفلسطيني.

وأضافت السلامين، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة، كان يشغل منصب مدير صندوق الاسثتمار الفلسطيني، والآن هو رئيس الوزراء الحالي للحكومة في الحقيبة التاسعة عشر في فلسطين.

وأوضحت أنه كان هناك الكثير من التكاليف التي كلفها الرئيس الفلسطيني لرئيس الحكومة الجديدة، ويتحدث هذا التكليف عن قيادة وتعظيم وتنسيق جهود الإغاثة في قطاع غزة وتلك من أوليات هذه الحقيبة لرئاسة الوزراء، بجان وضع خطط وآليات لتنفيذ عملية إعادة توحيد المؤسسات.

وتابعت: “ومن ضمن التكاليف أيضًا مواصلة عملية الإصلاح في جميع المجالات المؤسساتية والأمنية والاقتصادية والإدارة والمالية العامة، وصولًا إلى نظام حوكمة متين وشفاف، وتقديم الدعم للمنظومة القضائية لضمان سيادة القانون وتحقيق الأمن للمواطنين، وتمكين الفئات كافة وفي مقدمتها الشباب والمرأة الفلسطينية، والانتقال السريع والفعال إلى الانتعاش الاقتصادي”.

