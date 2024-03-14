الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير سودانى: ميليشيا الدعم أصبحت توصف بالقوى الإرهابية فى المحافل الدولية

د.جبريل إبراهيم وزير
د.جبريل إبراهيم وزير المالية السوداني

قال د. جبريل إبراهيم، وزير المالية السوداني، إن ميليشيا الدعم السريع المتمردة أصبحت توصف بالقوى الإرهابية في كل المحافل الدولية.

أضاف وزير المالية السوداني، خلال لقاء خاص مع “القاهرة الإخبارية”، أنه لا توجد مخاوف من تسبب الحركات السياسية في اندلاع حرب جديدة؛ لأنها جربت الحرب فترة طويلة جدًا، ووصلت لقناعة بأنها يمكنها تحقيق أهدافها عن طريق السلام وليس الحرب.

وتابع "في الاتفاق الذي تم بين قيادة الجيش، بأن يتم معاملة القوات المسلحة السودانية للحركات السياسية معاملة القوات المستوعبة في القوات المسلحة السودانية وبالتالي، فإننا نتحدث عن خطوة نحو إكمال الترتيبات الأمنية لهذه الحركة، وعندما تنتهي هذه الحرب بإذن الله تصير هذه القوات جزءًا من القوات المسلحة السودانية".

وأوضح أنه ليس هنالك مجال في أن تكون هنالك قوات خاصة تبدأ القتال من جديد ضد الجيش السوداني، وليس هنالك من دافع لذلك ما دمنا تستطيع تحقيق أهدافنا عن طريق السياسة والسلام، وبخاصة أن الحرب ليست مسألة سهلة.

القاهرة الإخبارية الدعم السريع القوى الإرهابية الحركات السياسية القوات المسلحة السودانية الحرب

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