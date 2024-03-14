القاهرة الإخبارية: ارتفاع عدد الأسرى فى سجون الاحتلال إلى 9100

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال ارتفع إلى 9100 أسير بعد 160 يومًا من الإبادة الجماعية في قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي سياق آخر، قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه ينبغي ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل لفتح المعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وصادق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على قرار يدين بشدّة تعطيل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرّض لحرب مدمّرة منذ أكثر من 5 أشهر.