الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث صيني يكشف سبب حظر أمريكا تطبيق "تيك توك"

تيك توك
تيك توك

كشف نادر رونج، الكاتب والباحث السياسي، عن أسباب قرار الولايات المتحدة الأمريكية بحظر تطبيق “تيك توك”.

وأضاف الباحث السياسي، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه لا يوجد دليل واضح يدل على أن تطبيق “تيك توك” يشكل خطرًا أو تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، أو يمكن أن يؤثر أو يمثل خطرًا على الانتخابات الأمريكية.

وأوضح أن تطبيق “تيك توك” هو منصة لنشر الأخبار ومنصة ترفيهية وتسلية أيضًا، فليس هناط ضرورة أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الحساسية.

وأكد أن سبب الحظر، هو أن الولايات المتحدة في المنافسة العادلة لم تستطيع الفوز في منافسة عادلة فهي تستخدم أعمال تنمر وحجج مختلفة لقمع الشركة الصينية. 

القاهرة الإخبارية تيك توك الولايات المتحدة تطبيق

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