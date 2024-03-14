الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

واشنطن: العقوبات المفروضة على الكيانات الإسرائيلية تؤكد التزامنا بالسلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها مستمرة في استخدام جميع الأدوات المتاحة لوقف عنف المستوطنين ضد المدنيين بالضفة الغربية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضحت الولايات المتحدة الأمريكية، أن العقوبات المفروضة على الكيانات الإسرائيلية تؤكد التزامنا بالسلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين.

وقبل قليل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عقوبات على عدد من المستوطنين وبؤر استيطانية في الضفة الغربية.

في السياق، قال موقع “أكسيوس” الأمريكي، نقلًا عن 3 مسئولين، إن الإدارة الأمريكية تتجه لفرض عقوبات على موقعين استيطانيين في الضفة الغربية تم استخدامهما كقاعدة لهجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.

القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة المستوطنين الضفة الغربية الكيانات الإسرائيلية العقوبات

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