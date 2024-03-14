بوتين: إنشاء وحدة تعمل بالطاقة النووية فى الفضاء أولوية قصوى

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إنشاء وحدة تعمل بالطاقة النووية في الفضاء أولوية قصوى؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق آخر، قال الدكتور محمود الأفندي، الباحث في الشئون الروسية، إن الرئيس الروسي بوتين واضح، لأنه أكد أن المفاوضات تأتي بعد التفوق الحربي لأحد الأطراف، لذلك روسيا تريد حديثا جديا للمفاوضات.

وأضاف الأفندي خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية": "بوتين يحاول أن يوصل أنه يريد اتفاقية وليست وعودا".

وتابع: "روسيا تريد حلا جديا للحفاظ على أمنها، وإذا نظرنا لأرض الواقع سنجد روسيا هي من تفوقت وهو ما يعطي الفرصة أمام أوكرانيا للاتفاق الجدي مع روسيا، ولكن القرار ليس بيد أوكرانيا بل بيد أمريكا".