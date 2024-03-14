القاهرة الإخبارية: استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بحى الشيخ رضوان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال استهدف سيارة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى فى غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال نفذ 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن استشهاد 69 فردًا وإصابة 110 آخرين.

وبذلك ارتفع عدد شهداء منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي إلى 31341 شهيدًا وإصابة 73134 آخرين، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.