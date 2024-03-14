الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لماذا تتراجع أسعار الغذاء في العالم؟.. سفير الأمم المتحدة سابقا يوضح

اسعارالغذاء في العالم
اسعارالغذاء في العالم

أكد الدكتور فاضل الزعبي، سفير الأمم المتحدة سابقًا، أن هناك تراجعًا في أسعار الغذاء بالعالم للشهر السابع على التوالي، مشيرًا إلى أنه مع بداية أزمة أوركرانيا كان هناك كثير من العوامل الغير مرتبطة بالغذاء هي التي رفعت أسعار الغذاء،

وأضاف الزعبي، اليوم الخيمس، خلال مداخلة ببرنامج “المراقب”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه في البداية كانت العوامل السياسية في المنطقة وعوامل الحذر المتبادل بين الطرفين وعوامل أخرى تتعلق بالعمليات اللوجيستية وخاصة عمليات النقل، هذه كلها أدت إلى حالة من عدم اليقين في سوق الغذاء العالمي، ونحن نعلم تمام بأن الأسعار مرتبطة بشكل وثيق بحالة عدم اليقين وتبدأ الأسعار بالإرتفاع.

وأشار إلى أن هذا الأمر يقابله في الناحية الأخرى التأخذ على الطلب وزيادة الطلب بأغراض التخزين والاحتياط وضمان الأيام القادمة.

وأوضح، أن كل هذه العوامل أدت بشكل مفاجئ إلى ارتفاع عالي جدًا في أسعار بعض السلع الغذائية، ولكن مع مرور الأيام بدأت عوامل أخرى تدخل على الخط وبدأت عوامل أخرى تؤثر على موضوع الغذاء، حيث بدأنا نلحظ أن الإمدادات التي كان من المتوقع أن تكون دون المستوى في مناطق محددة من العالم بدأت تكون أكثر من المتوقع، وبدأنا نشهد هدوءًا في الطلب وبدأت تخف حالة الفزع التي كانت متواجدة في بداية الأزمة وأصبح الطلب ضمن المعتاد إن لم يكن أقل. 

 

القاهرة الإخبارية المراقب الغذاء اسعار الغذاء

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