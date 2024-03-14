"حياة كريمة".. أم إسراء مثال للمرأة المصرية في مساعدة الغير رغم الحاجة (فيديو)

بملامح يملؤها الرضا ووجه بشوش تقف أم إسراء في أحد الشوارع في انتظار توزيع الوجبات التي أعدتها ذلك اليوم لتوزيعها، فالمرأة التي تكسب قوت يومها من عملها للطعام وبيعه و تسعى على قوت أبنائها اليتامى منذ أن توفي عنها زوجها بدون كلل أو ملل من عملها، قررت مساعدة الغير مرضاة لوجه الله تعالى بالطعام الذي تعده يوميًا، وعندما رأت فلسطيني بحاجة إلى مساعدة لم تتردد للحظة واحدة في أن تساعده بالرزق الذي أتاها من عند الله.

"عمري ما فكرت إن بيتي أولى وولادي الأيتام أولى بالمساعدة دي"

سلط برنامج "حياة كريمة"، المُذاع على فضائية DMC، الضوء على السيدة أم إسراء التي تعمل منذ أن توفي زوجها عام 2010 على إعداد الطعام وبيعه، إذ تقول: "جوزي اتوفى من 2010، وبعمل وجبات من وقت ما جوزي اتوفى ولما بساعد مبفكرش إن بيتي أولى وولادي الأيتام أولى بالمساعدة دي وعمرها ما حصلت ولا حسبتها.. هي بتيجي بالبركة.. أنا حاطة في نيتي النهاردة من وقت ما صحيت إني أطلع اليوم ده لله وكل مرة بعمل كده والحمد لله".

وأعطى مذيع "حياة كريمة"، أم إسراء بعض المال كي تتاجر به كمساعدة، وأخبرها أن هذا المال هو ثمن البضاعة التي جلبتها اليوم كي تقوم بعمل وجبات أخرى وبيعها، فتلقت منه أم إسراء الأموال وشكرته على هذا الصنيع.

وبعد برهة من الوقت مر عليها شاب فلسطيني يسألها عن عنوان أحد الشوارع كي يذهب إليه ليعمل هناك نظرًا لكونه قادمًا من غزة منذ بضعة أيام والأموال التي كانت معه نفذت منه.

مساعدتها لشاب فلسطيني بالمال الذي أخذته من برنامج " حياة كريمة"

هنا قررت أم إسراء كإمرأة مصرية أصيلة أن تساعد الفلسطيني على الرغم من أنها لا تعرفه، وسألته عن حاجته للمال، لكنه رفض، إلا أنها بروحها الطبية أصرت أن تعطيه الأموال التي أخذتها من مذيع حياة كريمة، وأصرت مرارًا وتكرارًا على أن تساعده وأخبرته بأنها ليست بحاجة لتلك الأموال لأنها لم تتعب فيها، وأخبرته أن يأخذ الظرف الذي يحتوى على الأموال وأنها لم تفتحه.

أصر الفلسطيني على أن لا يأخذ منها الأموال ووأخبرها أنه بحاجة للعمل لكنه لا يستطيع أن يأخذ منها الأموال، هنا قالت له أم إسراء: "هو انت مش زي أخويا.. وأنا لو احتجت منك حاجة مش هتديني.. أنا دلوقتي فقيرة ومعيش ولا مليم وبجري على يتامى النهاردة مرضيتش اشتغل وقلت أجي أخرج الحاجة دي لله أنا والله دلوقتي ما حيلتي أي حاجة من الدنيا.. هما جولي من عند ربنا وانت اساسا بتاع ربنا.. جولي من عند ربنا وراحوا لربنا".