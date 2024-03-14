الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": 3 إصابات فى عملية طعن عند بيت كاما جنوب إسرائيل

عملية طعن عند بيت
عملية طعن عند بيت كاما جنوب إسرائيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بوقوع 3 إصابات في عملية طعن عند بيت كاما جنوب إسرائيل إحداها في حالة خطيرة.

مصر تحذر إسرائيل من أى عمليات عسكرية فى رفح

وفي سياق آخر، حذر سامح شكري، وزير الخارجية، من أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية في ظل تكدس الآلاف من الفلسطينيين.

وأكد شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، رفض مصر نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية، لافتًا إلى الدور الذي تقوم به الدول العربية والإسلامية لدعم حقوق أبناء الشعب الفلسطيني بدعم حقوقه المشروعة والدفع نحو وقف إطلاق النار.

القاهرة الإخبارية عملية طعن إسرائيل بيت كاما

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