الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عمرو خليل: مصر تتحرك سياسيًا وإنسانيًا لدعم غزة

الإعلامي عمرو خليل
الإعلامي عمرو خليل

أكد الإعلامي عمرو خليل، أن مصر قوة فاعلة ومؤثرة في عموم الإقليم، والقاهرة محل ترحيب وقبول دائم من كل الأطراف، وحقائق التاريخ وشواهد الحاضر تؤكد ذلك، في ظل حضور مصري مكثف ومؤثر على خريطة الصراعات والأزمات في غزة والقضية الفلسطينية.

 

وأضاف خليل، اليوم، خلال تقدميه برنامج "من مصر" المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دعم الدولة المصرية لا يتوقف، فالعطاء دائم ومتواصل، ومن أجل وقف إطلاق النار وإعادة التهدئة إلى القطاع تنشط مصر وتتحرك سياسيا.

 

وتابع: “أما إنسانيا فانتفضت مصر رسميًا وشعبيًا منذ اليوم الأول، ولم تدخر أي مؤسسة مصرية حكومية كانت أو أهلية جهدًا  لإغاثة الأشقاء فى غزة برًا وجوًا”.

 

الأزمة السوادانية

وأشار، إلى أن في السودان، فهناك أزمة هي الأكبر على مستوى النازحين في العالم وفق الأمم المتحدة.. وفيها تدخلت مصر أيضا منذ اللحظة الأولى وانخرطت في كل الجهود والتحركات ووضعت مبادء للحل والاستقرار، فلا حل عسكري للأزمة، ولا مخرج منها سوى بالحوار السياسي بالجيش السوداني الواحد بوحدة وسيادة السودان واستقراره.

 

وأوضح، أن هذا الدور المؤثر لمصر ليس فقط منبعه هذه الدبلوماسية النشطة، فهذا جانب مهم لكن القاهرة كانت ولا تزال مصدرا للإلهام والجذب والتأثير، هذه هي قوة مصر الناعمة، قوة حضارتها وثقافتها وفنها.. فالاستثمار في مجالات القوة الناعمة هو استراتيجية مصر الرابحة.. وهو ما تعمل عليه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاستعادة الدراما المصرية لريادتها ومكانتها ليتلألأ بريقها من جديد على الشاشات في موسم درامي رمضاني هو الأكبر انتاجا وتنوعا منذ سنوات.

القاهرة الإخبارية مصر القضية الفلسطينية الأزمة السوادانية وقف إطلاق النار

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