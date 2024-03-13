أستاذ علاقات دولية: نتنياهو يتحدى الإدارة الأمريكية بسبب اجتياح رفح

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك تحديًا واضحًا من قِبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإدارة الأمريكية وللرئيس جو بايدن تحديدًا، لأن نتنياهو لن يتراجع عن محاولة الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه على الرغم من التحذيرات الأمريكية الواضحة وعلى الرغم من الرغبات الأمريكية لعدم إقدام نتنياهو على الاجتياح البري لمدينة رفح، إلا أن هذه الرغبات لم ترتقِ إلى الإرادة السياسية الأمريكية الواضحة، لأن هناك تصريحات أمريكية تكون لامتصاص الغضب العالمي المتزايد نتيجة ما قامت به إسرائيل في قطاع غزة من جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وأوضح أن نتنياهو سيسعى وبشكل كبير لتنفيذ مخططه والسعي بكل قوة إلى اتساع رقعة الصراع ومحاولة تقسيم قطاع غزة والبقاء في القطاع لأول فترة ممكنة، مؤكدًا أن هذا يختلف فيه من الأساس مع الرئيس الأمريكي الذي كان رافضًا للاجتياح البري لغزة، إلا أن هناك رغبات متزايدة من قِبل حكومة اليمين المتطرف لاتساع رقعة الصراع.