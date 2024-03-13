بلينكن: على إسرائيل تقديم خطة لحماية المدنيين قبل أي عملية عسكرية في رفح

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن شن عملية عسكرية من قبل إسرائيل في مدينة رفح الفلسطينية يمثل تحديًا كبيرًا في ظل وجود 1.4 مليون شخص فلسطيني هناك.

وأضاف بلينكن، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نحتاج أن تقدم إسرائيل خطة لحماية المدنيين قبل أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية وهو ما لم نره بعد.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن واشنطن تريد أن ترى نهاية للعنف وأن يتمتع المدنيون في قطاع غزة بحماية كاملة وأن يحصلوا على كل ما يحتاجونه.