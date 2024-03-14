أعضاء ديمقراطيون بالنواب الأمريكى ينتقدون قرار حظر تطبيق "تيك توك"

أفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن أعضاء ديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي ينتقدون قرار حظر تطبيق "تيك توك"، ويصفونه بغير الدستوري.

البيت الأبيض يرحب بحظر “تيك توك”

ورحّب البيت الأبيض بتصويت مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس" على مشروع حظر تطبيق "تيك توك"؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وحثّ البيت الأبيض مجلس الشيوخ الأمريكي، على النظر سريعًا في مشروع قانون حظر “تيك توك”

وكان النواب الأمريكي، أقرّ اليوم، بأغلبية ساحقة مشروع قانون حظر "تيك توك".