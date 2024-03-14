الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نتنياهو: سأواصل مقاومة الضغوط وسندخل رفح

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيواصل مقاومة الضغوط وسيدخل رفح، وسيكمل القضاء على ما تبقى من حماس وسيحقق النصر، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

مصر تحذر إسرائيل من أى عمليات عسكرية فى رفح

وفي سياق آخر، حذر سامح شكري، وزير الخارجية، من أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية في ظل تكدس الآلاف من الفلسطينيين.

وأكد شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، رفض مصر نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية، لافتًا إلى الدور الذي تقوم به الدول العربية والإسلامية لدعم حقوق أبناء الشعب الفلسطيني بدعم حقوقه المشروعة، والدفع نحو وقف إطلاق النار.

القاهرة الإخبارية رفح نتنياهو حماس

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