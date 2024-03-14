الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عقوبات على عدد من المستوطنين وبؤر استيطانية في الضفة الغربية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

في السياق، قال موقع أكسيوس الأمريكي، نقلًا عن 3 مسئولين، إن الإدارة الأمريكية تتجه لفرض عقوبات على موقعين استيطانيين في الضفة الغربية تم استخدامهما كقاعدة لهجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.

فيما أكد الموقع أن هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها فرض عقوبات أمريكية على مواقع استيطانية بأكملها وليس، فقط، ضد الأفراد، وأن ذلك يهدف إلى إرسال رسالة مفادها بأن الولايات المتحدة الأمريكية، لا تستهدف الكيانات التي تشارك في تقديم الدعم اللوجيستي والمالي للهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين.

القاهرة الإخبارية الخزانة الامريكية عقوبات المستوطنين بؤر استيطانية الضفة الغربية

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