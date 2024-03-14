محلل سياسي: أمريكا تنظر بخطورة بالغة لتصريحات نتنياهو بشأن اجتياح رفح الفلسطينية

قال الكاتب والمحلل السياسي، جهاد حرب، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على اجتياح رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تنظر إلى تصريحاته بـ"خطورة بالغة".

أضاف المحلل السياسي، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية” أن الحل لوقف الحرب على قطاع غزة هو إنهاء الاحتلال ووقف العمليات العسكرية، لكن لدينا حكومة إسرائيلية يمينية فاشية تريد استمرار الحرب، وما زال رئيس الحكومة الإسرائيلية يصرّح باستمرار الحرب وارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية سيكون فيها مجازر متعددة وخرقًا للمعاير التي وضعتها مصر والقيادة المصرية في أن ما يتعلق باجتياح رفح ومحاولة قتل أعداد كبيرة، إضافة إلى تهجير مواطنين فلسطينيين يسكون خطًا أحمر لا تقبل به القاهرة.