الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزير سودانى: بعض الحركات السياسية انحازت وتراجعت لميليشيا التمرد

وزير المالية السوداني
وزير المالية السوداني

قال د. جبريل إبراهيم، وزير المالية السوداني، إن الحركات التي اختارت عدم التوقيع على اتفاقية السلام وأعلنت أنها على الحياد ليست محايدة، لكنها استحت أن تقول إنها انحازت لميليشيا الدعم السريع المتمردة.

أضاف وزير المالية السوداني، خلال لقاء مع قناة “القاهرة الإخبارية”، أننا لدينا مسؤولية تجاه جميع المواطنين السودانيين وشاركنا في تحرير الأراضي السودانية كافة، مشيرًا إلى أنه في هذه القضية، لا يمكن أن تكون محايدًا، وفي الحقيقة من يقول إنه على الحياد مع ميلشيا الدعم السريع المتمردة، لكنه لا يستطيع أن يقول أو يفصح عن ذلك.

أوضح أن هذه الحركات في قلب المعركة وتنتشر في الجزيرة والخرطوم وولاية دارفور، لافتًا إلى أنه في الوقت ذاته إلى أن بعض الحركات السياسية انحازت لميليشيا الدعم السريع وتراجعت بسبب جرائمها. 

القاهرة الإخبارية اتفاقية السلام الدعم السريع المعركة

مواد متعلقة

الرئاسة الفلسطينية: أولويات الحكومة الجديدة تنظم ملف إعادة الإعمار

القاهرة الإخبارية: ارتفاع عدد الأسرى فى سجون الاحتلال إلى 9100

البنتاجون: سنواصل تنفيذ ضرباتنا ضد الحوثيين

وزير المالية السودانى: الحرب فى طريقها للنهاية لدحر ميليشيا التمرد

بائع حمص يتاجر مع الله في رمضان: ماذا قال محمد لـ"حياة كريمة"؟ (فيديو)

الخارجية الأمريكية: على إسرائيل اتخاذ إجراءات إضافية لإيقاف عنف المستوطنين

خبير يكشف سبب منع موسكو دخول 227 أمريكيًا أراضيها

محلل سياسى: أمريكا تنظر بخطورة بالغة لتصريحات نتنياهو بشأن اجتياح رفح الفلسطينية

الأكثر قراءة

تدفقات العملة الأجنبية: زيادة تحويلات المصريين 10 أضعاف.. والتنازل عن الدولار يزيد 20 مرة

ماذا بعد وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق»؟.. كل ما نعرفه عن المأساة

الموت يُغيب حبيبة الشماع.. قصة ربع ساعة غيرت مسار حياة “فتاة الشروق”

مدرسة الإمام.. «نور الدين».. كيف يحمي الشيخ علي جمعة الإسلام من التشدد؟

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

زيت الطعام يقود الرحلة.. أبرز 10 معلومات حول مبادرة «البترول» لوقود الطيران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الليكود بزعامة نتنياهو ينتقد شومر لعدم احترامه الحكومة الإسرائيلية

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية