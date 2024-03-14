وزير سودانى: بعض الحركات السياسية انحازت وتراجعت لميليشيا التمرد

قال د. جبريل إبراهيم، وزير المالية السوداني، إن الحركات التي اختارت عدم التوقيع على اتفاقية السلام وأعلنت أنها على الحياد ليست محايدة، لكنها استحت أن تقول إنها انحازت لميليشيا الدعم السريع المتمردة.

أضاف وزير المالية السوداني، خلال لقاء مع قناة “القاهرة الإخبارية”، أننا لدينا مسؤولية تجاه جميع المواطنين السودانيين وشاركنا في تحرير الأراضي السودانية كافة، مشيرًا إلى أنه في هذه القضية، لا يمكن أن تكون محايدًا، وفي الحقيقة من يقول إنه على الحياد مع ميلشيا الدعم السريع المتمردة، لكنه لا يستطيع أن يقول أو يفصح عن ذلك.

أوضح أن هذه الحركات في قلب المعركة وتنتشر في الجزيرة والخرطوم وولاية دارفور، لافتًا إلى أنه في الوقت ذاته إلى أن بعض الحركات السياسية انحازت لميليشيا الدعم السريع وتراجعت بسبب جرائمها.