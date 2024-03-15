باب رزق.. عبير جداوي مؤسسة مشروع "بدارة" لصناعة منتجات الريف المصري تتحدث عن حلمها

قدّم الكاتب يسري الفخراني، حلقة جديدة من برنامج "باب رزق"، المذاع على قناة دي إم سي، عن عبير جداوي، مؤسسة مشروع "بدارة" لصناعة منتجات الريف المصري، والتي تحلم بتغيير نمط العمل في القرى للسيدات.

وتحدثت عبير جداوي، خلال لقائها ببرنامج "باب رزق"، المُذاع عبر قناة "dmc"، أن بدارة تعني سلات الخوص في تراث الواحات، وتحلم أن تغير القرية، مؤكدةً أن الوادي الجديد أو الواحات تحتوي على مقومات كثيرة للسياحة وهي بلد صاحبة تاريخ عريق جدًا.

وتابعت: "كنت من المحظوظين جاتلي منحة لإيطاليا وسافرت لفلورنسا لدراسة الحرف اليدوية السياحية، حيث كان أقصى طموحاتي أن أرحل إلى القاهرة للدراسة في جامعاتها هناك وأعود إلى الوادي الجديد بالواحات مرة أخرى للعمل"، مؤكدةً أن منحة الدراسة في إيطاليا لم تكن في خيالها في يوم من الأيام.

وواصلت: "حينما عدت للوادي الجديد عملت في مشاريع عدة، حيث عملت كاستشاري في مشاريع تنموية تجوب كل ربوع مصر وليس الواحات فقط"، مشيرةً إلى أنها كانت تعمل على تطوير مخلفات النخيل والمخلفات النباتية بشكل عام وكيفية تطويرها وتحويلها لتواكب العصر الحديث، وليس التراث فقط.