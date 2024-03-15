الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 5| خالد النبوي وحلا شيحا يستعيدان ذكرياتهما مع المعادي

امبراطورية ميم
امبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5.. تعرض على قناة dmc دراما، ومن إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

خالد النبوي وحلا شيحا يجتمعا على حب المعادي

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل امبراطورية ميم، تطور علاقة “مختار أبو المجد” والذي يقوم بدوره الفنان خالد النبوي، ومي التي تقوم بدورها الفنانة حلا شيحا، وأصبحت أكثر تقاربًا.

مسلسلات رمضان 2024

وتطورت علاقة مختار أبو المجد بحلا شيحا خلال الحلقة الخامسة، واجتمع الاثنين على حب منطقة المعادي، والتي شهدت لقاء يجمعهما، ليسردا خلاله ذكرياتهما بالمنطقة.

وسرد “أبو المجد” سبب حبه لمنطقة المعادي لمي، خلال لقائهما بالحلقة الخامسة، مؤكدًا أن سبب تعلقه بالمعادي أنه نشأ وسكن طوال حياته وبعد زواجه بالمعادي، فهو من سكانها منذ صغره حتى تنشئة أولاده الست.

 

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم


مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

 

قصة مسلسل إمبراطورية ميم


مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

 

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم


تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

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