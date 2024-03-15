الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024..

ملخص أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "سر إلهي" بطولة روجينا

مسلسل سر إلهي
مسلسل سر إلهي

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا والمعروض عبر قناة CBC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية تصاعد كبير في وتيرة الأحداث بشكل سريع ومشوق.

ملخص أحداث الحلقة 5 مسلسل سر إلهي

ويرصد “الدستور” في السطور التالية أبرز أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل سر إلهي.

  • خروج نصرة - التي تجسدها روجينا من السجن وذهابها إلي منزلها القديم وهناك تقابلت مع خطيب شقيقتها "رحمة" - نهى عابدين السابق، والذي أخبرها بأنه علم أنها بريئة بعد ظهور المال والثروة على أشقائها، وأنها دخلت السجن ظلم، وأخبرها بكل شيء.
  • ذهبت “رقية” التي تجسد دورها الفنانة رنا رئيس إلى شقيقتها “رحمة" التي تجسد دورها الفنانة نهى عابدين وهما أشقاء “نصرة” لإبلاغها بأن “نصرة” خرجت من السجن.
  • صدمة كبيرة تعرض لها أشقاء روجينا بعد علمهم بخروجها من السجن خاصة وأنهم كانوا متسببين في دخولها السجن بعد الشهادة عليها زورا.
  • طردت “رقية” التي تجسد دورها الفنانة رنا رئيس من عملها وذلك بسبب الفنان أحمد سلامة والذي كان يتعرض لها من الحين للأخر في مكان عملها وابتزازها بصور فاضحة مما جعل مديرها في العمل أن ينهي عملها ويطلب منها عدم المجيء للعمل مرة أخرى.
  • ذهبت “نصرة” إلى شركة “شاهيناز هارون” - التي تجسدها الفنانة مي سليم وهددتها في مكتبها وهناك تلقت نصرة صدمة كبيرة بعدما شاهدت المحامي “يحيي سليمان” الذي يجسده الفنان أحمد مجدي والذي كان دائما ما يساعدها، خاصة بعد دخوله السجن بسبب مكيدة دبرتها له "شاهيناز"، وجدته في النهاية يعمل في مكتب الأمن لدى شركة شاهيناز.
  • كشفت نهاية الحلقة بعثور “نصرة” على ذهب “هارون باشا” الذي يجسد دوره الفنان أحمد بدير والذي أخبرها عن مكانه قبل وفاته وكانت في حالة صدمة كبيرة من هول الفرح، وكمية الذهب الكبير الموجود في المقبرة
     

مسلسل سر إلهي الحلقة 5.. صدمة نهى عابدين ومراد مكرم بخروج روجينا من السجن

قصة مسلسل سر إلهي

تدور قصة وأحداث مسلسل سر إلهي في إطار اجتماعي تشويقي شعبي حول في إطار 15 حلقة فقط مليئة بالتشويق والإثارة.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يضم نخبة كبير من نجوم الفن تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز وتضم القائمة كل من النجمة روجينا، أبرزهم: أحمد مجدي، ورنا رئيس، أحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

كما تضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي أيضا كل من مي سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحديني، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل سر إلهي لـ "روجينا" الحلقة 5

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