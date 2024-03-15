مسلسلات رمضان 2024..

صدمة كبيرة لأبطال مسلسل سر إلهي خلال أحداث الحلقة الخامسة وذلك بعد خروج “نصرة” التي تجسدها النجمة روجينا من السجن بعد قضاء مدة حكمها.

مسلسل سر إلهي الحلقة 5.. صدمة نهى عابدين ومراد مكرم بخروج روجينا من السجن

وخلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل “سر إلهي” ذهبت “رقية” التي تجسد دورها الفنانة رنا رئيس إلى شقيقتها “رحمة" التي تجسد دورها الفنانة نهى عابدين وهما أشقاء “نصرة” لإبلاغها بأن “نصرة” خرجت من السجن.

وأثناء ذهاب “رقية” إلى “رحمة” كانت متواجد في المنزل الفنان مراد مكرم والمتزوج سرا من “رحمة” والذي كان متسببا في دخول “نصرة السجن” لتحل صدمة كبيرة على كل منهم بعد معرفة خبر خروج “نصرة” من السجن متوقعين الانتقام منهم خاصة أشقائها الذين شهدوا زورا ضدها مقابل مبلغ مالي كبير وتسببوا في الحكم عليها بالسجن 7 سنوات.

موعد عرض مسلسل سر إلهي

يعرض مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا يوميا خلال شهر رمضان المبارك عبر قناة “CBC” الفضائية بشكل حصري في التوقيتات التالية:

البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي تدور قصته في اطار اجتماعي تشويقي حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

أبطال مسلسل سر إلهي

تضم قائمة أبطال مسلسل “سر إلهي” بجانب روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبدالعزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".