الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل سر إلهي الحلقة 5.. صدمة نهى عابدين ومراد مكرم بخروج روجينا من السجن

نهى عابدين مسلسل
نهى عابدين مسلسل سر إلهي

صدمة كبيرة لأبطال مسلسل سر إلهي خلال أحداث الحلقة الخامسة وذلك بعد خروج “نصرة” التي تجسدها النجمة روجينا من السجن بعد قضاء مدة حكمها.

مسلسل سر إلهي الحلقة 5.. صدمة نهى عابدين ومراد مكرم بخروج روجينا من السجن

وخلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل “سر إلهي” ذهبت “رقية” التي تجسد دورها الفنانة رنا رئيس إلى شقيقتها “رحمة" التي تجسد دورها الفنانة نهى عابدين وهما أشقاء “نصرة” لإبلاغها بأن “نصرة” خرجت من السجن.

وأثناء ذهاب “رقية” إلى “رحمة” كانت متواجد في المنزل الفنان مراد مكرم والمتزوج سرا من “رحمة” والذي كان متسببا في دخول “نصرة السجن” لتحل صدمة كبيرة على كل منهم بعد معرفة خبر خروج “نصرة” من السجن متوقعين الانتقام منهم خاصة أشقائها الذين شهدوا زورا ضدها مقابل مبلغ مالي كبير وتسببوا في الحكم عليها بالسجن 7 سنوات.

موعد عرض مسلسل سر إلهي

يعرض مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا يوميا خلال شهر رمضان المبارك عبر قناة “CBC” الفضائية بشكل حصري في التوقيتات التالية:

  • البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي تدور قصته في اطار اجتماعي تشويقي حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

مسلسل سر إلهي الحلقة 5.. طرد رنا رئيس من عملها بسبب أحمد سلامة

مسلسل "سر إلهي" الحلقة 5.. نصرة تعود لمنزلها وتستعيد ذكريات ابنتها المتوفية

أبطال مسلسل سر إلهي

تضم قائمة أبطال مسلسل “سر إلهي” بجانب روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبدالعزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل سر إلهي سر إلهى موعد عرض سر إلهي موعد عرض مسلسل سر إلهي موعد اعادة مسلسل سر إلهي قصة مسلسل سر إلهي أبطال مسلسل سر إلهي موعد عرض مسلسل روجينا مسلسل روجينا مسلسل قنوات عرض سر إلهي قنوات عرض مسلسل سر إلهي موعد مسلسل سر إلهي الحلقة الخامسة من سر إلهي سر إلهي الحلقة الخامسة سر إلهي الحلقة 5 الحلقة الخامسة من مسلسل سر إلهي مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

مسلسل "سر إلهي" الحلقة 5.. نصرة تعود لمنزلها وتستعيد ذكريات ابنتها المتوفية

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل سر إلهي لـ "روجينا" الحلقة 5

قبل عرض الحلقة الخامسة.. "المعلم" والعوضى وروجينا يتصدران "ترند" موقع التدوينات X

أسبوعان يفصلان حسن الرداد على الانتهاء من تصوير مسلسل محارب (خاص)

مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة.. نهى عابدين تفسخ خطبتها وتبدأ في تنفيذ مشروعها

مسلسل "سر إلهي"| ملخص الحلقة 4.. روجينا في وداع ابنتها الوحيدة "سلمى"

مسلسل سر إلهي الحلقة 4.. تألق روجينا بمشهد مؤلم أثناء دفن ابنتها الوحيدة

مسلسل سر إلهي الحلقة 4.. محمد ثروت يسرق 2 مليون جنيه من رنا رئيس

الأكثر قراءة

نجوم «الكبير أوى 8»: موسم «استثنائى».. والمسلسل خارج المنافسة

مسلسل المعلم الحلقة 5| مواجه نارية بين الأب ونجله لكشف الحقائق

الصفقة الأهم.. سيف زاهر: محمد صلاح يقترب من الانتقال للسعودية

تفاصيل مقتل "الجريدى" محامى كفر الشيخ.. إجراءات نقابية عاجلة لمحاسبة الجانى

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

كلوب : صلاح لاعب من الطراز العالمى ويتمتع بلياقة تامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة