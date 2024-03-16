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فن

موعد عرض مسلسل سر إلهي لـ روجينا الحلقة 6 والقنوات الناقلة

مسلسل سر إلهي
مسلسل سر إلهي

حقق مسلسل سر إلهي بطولة روجينا رودود أفعال قوية منذ أنطلاق أولى حلقاته بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك واستطاع العمل أن ينافس بقوة ضمن الأعمال المعروضة في الموسم الرمضاني وتصدرت روجينا والمسلسل تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.


مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 6

تعرض الحلقة 6 من مسلسل سر إلهي والذي تخوض بطولته النجمة روجينا وعدد كبير من نجوم الفن مساء اليوم السبت عبر قناة سي بي سي الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية.

ملخص أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "سر إلهي" بطولة روجينا

مسلسل "سر إلهي" الحلقة 5.. نصرة تعود لمنزلها وتستعيد ذكريات ابنتها المتوفية


مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 5

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل سر إلهي بطولة روجينا والتي عرض أمس الجمعة تصاعد كبير في الأحداث المشوقة وذلك بخروج “نصرة” من السجن بعد أن قضت فترة حكما التي قدرت بسبع سنوات لتذهب على الفور إلى “شاهيناز” التي تسببت في حسبها لتهددها وتخبرها أن سوف تنتقم منها أشد أنتقام خاصة بعد أن توفيت أبنتها وهي داخل السجن بسبب بعدها عنها.

وانتهت الحلقة الخامسة من مسلسل سر إلهي بعثور روجينا على سيل كبير من سبائك الذهب في المقبرة التي أخبرها عنها “هارون” قبل وفاته لتبدأ رحلة جديدة من الثراء والانتقام في الحلقات المقبلة.


مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل سر إلهي الحلقة السادسة

مسلسل سر إلهي الحلقة السادسة تعرض مساء اليوم السبت عبر قناة CBC الفضائية العامة وقناة CBC الفضائية دراما ويذاع المسلسل في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليلـ على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

 

كما يعرض مسلسل سر إلهي عبر منصة WATCH IT الرقمية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول “نصرة” التي تجسدها النجمة روجينا والتي تعاني الأمرين وتجد نفسها في موقف لا تحسد عليه عندما يغدر بها أشقاءها وتدخل السجن بسببهم لتخرج منه بعد مرور سبع سنوات وتسعى للانتقام من كل من تسبب في حبسها ووفاة أبنتها .


ابطال مسلسل سر إلهي

تضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي كل من مي سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحديني، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال روجينا، أبرزهم: أحمد مجدي، ورنا رئيس، أحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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مسلسلات رمضان 2024.. أحمد سلامة يكشف تفاصيل دوره فى "سر إلهى"

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مسلسل سر إلهي الحلقة 5.. روجينا تعثر على كمية كبيرة من سبائك الذهب

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