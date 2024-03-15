مسلسل سر إلهي الحلقة 5.. روجينا تهدد مي سليم داخل مكتبها

شدهت حلقة الخامسة من مسلسل سر إلهي تصاعد كبير في الأحداث بعد خروج “نصرة” التي تجسد دورها النجمة روجينا من السجن بعد أن حبست ظلما واتهامها في قضية قتل.

أحداث الحلقة الخامسة مسلسل سر إلهي

وخلال الحلقة الخامسة من مسلسل سر إلهي ذهبت “نصرة” - روجينا إلى شركة “شاهيناز هارون” التي تجسد دورها الفنانة مي سليم وهددتها في مكتبها وأبلغتها انها لم تترك حقها وحق ابنتها المتوفية، وعرضت “شاهيناز” عليها مبلغ مالي من المال من أجل نسان الماضي لكنها رفضت وقالت لها “اللي بينا دم".

وأثناء تواجد “نصرة” في مكتب “شاهيناز هارون” تلقت صدمة كبيرة بعد أن شاهدت المحامي “يحيى سليمان” الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي والذي كان دائما ما يساعدها، ودخل السجن بسبب مكيدة دبرتها له شاهيناز وجدته يعمل في مكتب الأمن لدى شركة شاهيناز، بعدما ضاع مستقبله وانفصل من عمله.

تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي



وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا في الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يشارك في بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب النجمة روجينا وهم كل من الفنان أحمد مجدي، والفنانة رنا رئيس، والفنانة مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.

قد يهمك أيضا: