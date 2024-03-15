الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر إلهي الحلقة 5.. روجينا تهدد مي سليم داخل مكتبها

روجينا مسلسل سر إلهي
روجينا مسلسل سر إلهي

شدهت حلقة الخامسة من مسلسل سر إلهي تصاعد كبير في الأحداث بعد خروج “نصرة” التي تجسد دورها النجمة روجينا من السجن بعد أن حبست ظلما واتهامها في قضية قتل.

أحداث الحلقة الخامسة مسلسل سر إلهي

وخلال الحلقة الخامسة من مسلسل سر إلهي ذهبت “نصرة” - روجينا إلى شركة “شاهيناز هارون” التي تجسد دورها الفنانة مي سليم وهددتها في مكتبها وأبلغتها انها لم تترك حقها وحق ابنتها المتوفية، وعرضت “شاهيناز” عليها مبلغ مالي من المال من أجل نسان الماضي لكنها رفضت وقالت لها “اللي بينا دم".

وأثناء تواجد “نصرة” في مكتب “شاهيناز هارون” تلقت صدمة كبيرة بعد أن شاهدت المحامي “يحيى سليمان” الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي والذي كان دائما ما يساعدها، ودخل السجن بسبب مكيدة دبرتها له شاهيناز وجدته يعمل في مكتب الأمن لدى شركة شاهيناز، بعدما ضاع مستقبله وانفصل من عمله.

تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي


وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا في الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

أبطال مسلسل سر إلهي 

مسلسل سر إلهي يشارك في بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب النجمة روجينا وهم كل من الفنان أحمد مجدي، والفنانة رنا رئيس، والفنانة مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.

قد يهمك أيضا:

مسلسل محارب الحلقة 5| ماجد المصري يدبر فضيحة جديدة للضغط على حسن الرداد

مسلسل "حق عرب" الحلقة 5.. تامر شلتوت يحاول إقناع خطيبته بفتح شركة تداول

مسلسل سر إلهي سر إلهى موعد عرض سر إلهي موعد عرض مسلسل سر إلهي موعد اعادة مسلسل سر إلهي قصة مسلسل سر إلهي أبطال مسلسل سر إلهي موعد عرض مسلسل روجينا مسلسل روجينا مسلسل قنوات عرض سر إلهي قنوات عرض مسلسل سر إلهي موعد مسلسل سر إلهي الحلقة الخامسة من سر إلهي سر إلهي الحلقة الخامسة سر إلهي الحلقة 5 الحلقة الخامسة من مسلسل سر إلهي مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

مسلسل سر إلهي الحلقة 5.. صدمة نهى عابدين ومراد مكرم بخروج روجينا من السجن

مسلسل سر إلهي الحلقة 5.. طرد رنا رئيس من عملها بسبب أحمد سلامة

مسلسل "سر إلهي" الحلقة 5.. نصرة تعود لمنزلها وتستعيد ذكريات ابنتها المتوفية

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل سر إلهي لـ "روجينا" الحلقة 5

قبل عرض الحلقة الخامسة.. "المعلم" والعوضى وروجينا يتصدران "ترند" موقع التدوينات X

أسبوعان يفصلان حسن الرداد على الانتهاء من تصوير مسلسل محارب (خاص)

مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة.. نهى عابدين تفسخ خطبتها وتبدأ في تنفيذ مشروعها

مسلسل "سر إلهي"| ملخص الحلقة 4.. روجينا في وداع ابنتها الوحيدة "سلمى"

الأكثر قراءة

نجوم «الكبير أوى 8»: موسم «استثنائى».. والمسلسل خارج المنافسة

مسلسل المعلم الحلقة 5| مواجه نارية بين الأب ونجله لكشف الحقائق

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5.. ميرنا جميل تنقذ أمير كرارة وابنته

الصفقة الأهم.. سيف زاهر: محمد صلاح يقترب من الانتقال للسعودية

مسلسل المعلم الحلقة 5.. عمّ مصطفى شعبان يكشف حقيقة تجارة والده بالمخدرات

مران الأهلي| المارد الأحمر يواصل استعداداته لمباراة سيمبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة