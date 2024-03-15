مسلسل محارب الحلقة 5| ماجد المصري يدبر فضيحة جديدة للضغط على حسن الرداد

مسلسل محارب الحلقة 5.. وجه الفنان ماجد المصري "العزازي" سلطته ونفوذه للضغط على الفنان حسن الرداد، وإجباره على التنازل عن قضية مقتل والدته وتبرءة نجله من تهمة قتلها في حادث سير.

ويدبر “المصري” فضيحة جديدة لـ"محارب" عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحشد الرأي العام ضده.

ويخطط ماجد المصري لقلب الحقائق، وتصوير حادث والدة “محارب” على أنها ألقت بنفسها أمام سيارة نجله لابتزازه.

واستغل ماجدي المصري “العزازي”، هروب الفنان حسن الرداد "عزيز محارب " من المسشفى ليدعم بها تلك الأكاذيب.

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موعد وقنوات عرض مسلسل محارب الحلقة 5

ليعرض مسلسل محارب قنوات عرض الحلقة الخامسة في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعاده في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

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تفاصيل أحداث مسلسل محارب الحلقة 4

يستمر الصراع بين الفنان حسن الرداد "عزيز محارب" والفنان احمد زاهر "حسام الجيوشي" ولتزداد الصراعات خاصة بعد تعدي محارب عليه بالضرب

يهدد الفنان احمد زاهر "حسام الجيوشي" الفنان حسن الرداد "عزيز محارب" بتلفيق له تهمة حادث سير لاصطدام احد الاشخاص، والثانية ابتزاز بقضية سداد كمبيالات مالية لسيارته الاجرة، هذا اضافة الى تهديدات بالطرد من منزلهم بعد شراءه وتعرض اخواته للضرب والتعدي.

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.





أبطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود



يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

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