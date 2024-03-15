مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل محارب لـ "حسن الرداد" الحلقة 5

نهاية مشوقة اختتمت بها الحلقة الرابعة من المسلسل الدرامي محارب، لتتواصل أحداثه اليوم ليتساءل الجمهور هل يظل هاربا حسن الرداد ام سيتم القبض عليه.

موعد وقنوات عرض مسلسل محارب الحلقة 5

ليعرض مسلسل محارب قنوات عرض الحلقة الخامسة الساعة التاسعة والاعاده في اليوم التالي الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

تفاصيل احداث مسلسل محارب الحلقة 4

ليستمر الصراع بين الفنان حسن الرداد "عزيز محارب" والفنان احمد زاهر "حسام الجيوشي" ولتزداد الصراعات خاصة بعد تعدي محارب عليه بالضرب

ليهدد الفنان احمد زاهر "حسام الجيوشي" الفنان حسن الرداد "عزيز محارب" بتلفيق له تهمة حادث سير لاصطدام احد الاشخاص، والثانية ابتزاز بقضية سداد كمبيالات مالية لسيارته الاجرة، هذا اضافة الى تهديدات بالطرد من منزلهم بعد شراءه وتعرض اخواته للضرب والتعدي.

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.





ابطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود



يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.