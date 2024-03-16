السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد سلامة يكشف تفاصيل دوره في "سر إلهي"

أحمد سلامة
أحمد سلامة

كشف الفنان أحمد سلامة، السبب وراء اختيار أدواره المتميزة، مؤكدًا أن قراءته الجيدة للدور وحبه وشغفه به سر من أسرار التميز.

وقال خلال لقاء ببرنامج "صباح جديد"، المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، من داخل كواليس مسلسل "سر إلهي": "لو ملقتش الشخصية غنية وفيها شغل يمتعني على المستوى الشخصي، معملهاش".

وعن شخصية "عزيز الرفاعي"، في مسلسل "سر إلهي"، تابع: "وأنا بقرأ الورق مبشوفش كلام ولكن بشوف شخصية بتتحرك قدامي وعشان كدة العمل كله لازم يتحب وأكون بقدم حاجة مختلفة عن اللي قدمته قبل كدة".

وواصل: "شخصية عزيز الرفاعي بيقدم نوعية مختلفة لدور الشر، هو شخص تهمه مصلحته من الدرجة الأولى، وهو ممكن يدوس على أي حاجة ولكن قدمنا الشر من خلالها بشكل مختلف".

مسلسل سر إلهي 

مسلسل "سر إلهي" بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب النجمة روجينا وهم كل من: الفنان أحمد مجدي، والفنانة رنا رئيس، والفنانة مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

أحمد سلامة الفنان أحمد سلامة سر إلهى مسلسل سر إلهي القاهرة الإخبارية دراما رمضان

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